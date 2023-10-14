Ліквідувала керівника військово-повітряних сил ХАМАС

Уночі 14 жовтня армія Ізраїлю виконала авіаудар на сектор Гази, внаслідок чого загинув керівник військово-повітряних сил ХАМАС Мурад Абу Мурад. Інформацію про це опублікував The Times of Israel.

Повідомляється, що Мурад Абу Мурад був усунутий з життя під час удару по штаб-квартирі, з якої терористичні бойовики ХАМАС керували своєю повітряною діяльністю.

За словами представників ЦАХАЛу, Абу Мурад «відіграв значну роль у керівництві терористами під час нападу, який стався минулого вікенду, у результаті якого вороги, користуючись дельтапланами, намагалися проникнути в Ізраїль».