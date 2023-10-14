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Двох працівників військкомату Тернополя, які били чоловіків, відправили під нічний арешт

Двох працівників військкомату Тернополя, які били чоловіків, відправили під нічний арешт
Двом працівникам Тернопільського військкомату, яких підозрюють у катуванні, обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту — повідомлення Державного бюро розслідувань

«Напередодні ДБР повідомило про підозру у катуванні командиру та солдату-гранатометнику відділу охорони цього військкомату. Також солдатові повідомлено ще й незаконному позбавлені волі людини, за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань (ч. 2 ст. 146 ККУ)».

Деталі: В ДБР розповідають, що 6 жовтня солдат-гранатометник, застосовуючи фізичну силу, затримав та доправив до ТЦК місцевого мешканця.

«Згодом його та іще одного мобілізованого військові побили у приміщенні військкомату. Відео побиття потрапило до соцмереж. На ньому солдат-гранатометник та командир відділу охорони завдають ударів чоловікам, які лежать на ліжках», — сказано у повідомленні.

14 октября, 2023 | Category: Новости, Украина

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