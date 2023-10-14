Белый дом обвинил Северную Корею в поставке вооружений в Россию

Северная Корея недавно предоставила России партию вооружений, сообщили в пятницу в Белом доме. Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби назвал это событие «тревожным» и выразил обеспокоенность по поводу расширения военных отношений между Москвой и Пхеньяном.

Белый дом опубликовал снимок, на котором видна партия боеприпасов со склада в Северной Корее, которая была погружена на судно под российским флагом, а затем отправлена на склад на юго-западной границе России. По данным Соединенных Штатов, поставка была осуществлена в период с 7 сентября по 1 октября.

«Мы осуждаем КНДР за предоставление России этой военной техники, которая будет использоваться для нападения на украинские города, убийства мирных жителей Украины и продолжения незаконной войны, развязанной Россией», – заявил Джон Кирби.

Новые спутниковые данные свидетельствуют о резком увеличении железнодорожного движения вдоль северокорейско-российской границы, что указывает на то, что КНДР активно поставляет боеприпасы в Россию.

Первые сообщения о возможном военном партнерстве Москвы с Пхеньяном появились в прошлом месяце, когда северокорейский лидер Ким Чен Ын отправился в Россию, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным и посетить ключевые военные объекты на Дальнем Востоке страны. Американское разведсообщество подозревает, что Ким Чен Ын хочет получить сложные российские оружейные технологии в обмен на боеприпасы для развития своей ядерной программы.

«Учитывая, что Ким Чен Ын и Путин обсудили некоторые военные обмены и сотрудничество на своем недавнем саммите, резкое увеличение железнодорожных перевозок, вероятно, указывает на поставки Северной Кореей оружия и боеприпасов в Россию», – говорится в докладе Beyond Parallel, вебсайта вашингтонского аналитического центра «Центр стратегических и международных исследований».

«Тем не менее, широкое использование брезента для покрытия грузовых ящиков/контейнеров и оборудования делает невозможным окончательное определение того, что видно на железнодорожном объекте Туманган» на границе, говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что спутниковые снимки по состоянию на 5 октября зафиксировали «драматический и беспрецедентный уровень движения грузовых вагонов» на пограничной станции Туманган. На снимках видно около 73 вагонов, в то время как обзор предыдущих спутниковых снимков за последние пять лет показал не более 20 вагонов на этой станции.

Власти США и Южной Кореи предупредили, что Северная Корея и Россия столкнутся с последствиями, если заключат сделку по поставке оружия в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, которые запрещают любую торговлю оружием с участием Северной Кореи.

С прошлого года США обвиняют Северную Корею в поставках России боеприпасов, артиллерийских снарядов и ракет, многие из которых, вероятно, являются копиями боеприпасов советской эпохи. Южнокорейские официальные лица заявили, что северокорейское оружие, предоставленное России, уже использовалось на Украине.