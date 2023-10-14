Азербайджан планує вторгнення до Вірменії – Politico

Це вказує на глибину стурбованості адміністрації США операціями Азербайджану проти сепаратистського регіону на заході країни та можливість поширення конфлікту.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв раніше закликав Вірменію відкрити «коридор» уздовж свого південного кордону, який з’єднає материковий Азербайджан з ексклавом, який межує з Туреччиною та Іраном. Алієв пригрозив вирішити питання «силою».

За даними джерел, у розмові 3 жовтня законодавці наполягали на застосуванні Державним департаментом можливих заходів проти Алієва у відповідь на вторгнення його країни в регіон Карабаху у вересні.

Блінкен відповів, що Держдепартамент шукає шляхи притягнення Азербайджану до відповідальності і не планує продовжувати надавати військову допомогу Баку. Він додав, що США бачать можливість того, що Азербайджан вторгнеться на південь Вірменії найближчими тижнями.

У розмові із законодавцями-демократами Блінкен висловив упевненість щодо поточних дипломатичних переговорів між Вірменією та Азербайджаном.

У своїй заяві Державний департамент відмовився коментувати розмову, яка відбулася телефоном, однак підкреслив прихильність департаменту «суверенітету та територіальній цілісності Вірменії» та вирішенню конфлікту шляхом «прямих переговорів».