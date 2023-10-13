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Віцепрезидентка Єврокомісії відзначила прогрес України у виконанні вимог щодо членства в ЄС

Про це вона сказала в коментарі «Радіо Свобода«.

У зоні відповідальності Йоурової — не всі критерії, які є умовою для вступу до ЄС, однак вона бачить прогрес у євроінтеграції України та Молдови.

«У моєму портфоліо є правосуддя. У мене є боротьба з організованою злочинністю, відмиванням грошей, шахрайством, корупцією, медіагалузь. Тому я з великим інтересом спостерігаю за тим, якою буде оцінка Єврокомісією прогресу, тому що прогрес є. Чи буде прогрес достатній, аби перевести країни до наступного етапу, я не можу вам сказати наразі», – зазначила Йоурова.

Також вона висловила сподівання, що Грузія також отримає статус кандидата у члени ЄС.

«У ЄС немає іншого вибору, окрім як набратися сміливості та розвиватися – рости географічно, політично, рости через потребу бути сильнішим, стійкішим. Тому нам потрібно, на мій погляд, розвиватися в напрямку України, Молдови та Грузії, так. Але водночас ми повинні наполягати на тому, що ці три країни виконують, знову ж таки, зобов’язання, які є частиною переговорів», — сказала віцепрезидентка Єврокомісії.

Вона нагадала, що ЄС хоче бачити, як працюють реформи.

13 октября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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