Вибух у Севастополі: в СБУ і ВМС заявили про атаку морськими дронами

Про це повідомляють «Українська правда», «Суспільне» та LB.ua із посиланням на джерела в СБУ.

Зазначається, що атака 13 жовтня на російський ракетоносій «Буян» та позавчорашній підрив «Державина» – справа рук Служби безпеки спільно з ВМС України.

Для цього використали дрони «Морський малюк» з експериментальним озброєнням. Поки у спецслужбі деталі не розкривають.

Ракетоносій «Буян» вдалось атакувати сьогодні, 13 жовтня, а корабель «Павел Державин» — 11 жовтня.

«Після першого підриву російські тральщики та водолази так і не змогли виявити наше ноу-хау. Вчора пощастило підводному човну «Алроса», який поки що зумів втекти від наших розробок. Носій крилатих ракет «Буян» повторити «подвиг» «Алроси» не зміг, тому був сьогодні уражений на севастопольському рейді експериментальним озброєнням «Морських малюків». СБУ попереджає москолоту – не треба ходити українськими водами, якщо хочете зберегти хоч якісь залишки свого флоту», – зазначив співрозмовник у СБУ.