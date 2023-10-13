В Україні знеструмлено 483 населені пункти

Про це повідомили пресслужби Міненерго та Укренерго.

«Дощ і вітер частково знеструмили 4 населені пункти в Чернігівській області. Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 483 населені пункти», — йдеться у повідомленні компанії.

«Обстріли завдали нових пошкоджень мережам обленерго в Донецькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях», — додали там.

Так, через обстріли на Донеччині знеструмлювалися 52 населені пункти, на Миколаївщині – 4 населені пункти, уточнили в Міненерго. Також без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській і Чернігівській областях.

Бригади енергетиків стають до роботи після дозволу військових.

«Загалом за добу енергетики заживили понад 20 тисяч споживачів. Більшість із них – це абоненти у Донецькій і Харківській областях», — повідомили в Міненерго.

У Херсоні внаслідок затоплення, спричиненого підривом Каховської ГЕС, досі без світла залишаються 1700 абонентів. Ремонтні роботи сповільнено постійними обстрілами.