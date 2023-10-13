В Україні знеструмлено 483 населені пункти

Про це повідомили пресслужби Міненерго та Укренерго.
«Дощ і вітер частково знеструмили 4 населені пункти в Чернігівській області. Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 483 населені пункти», — йдеться у повідомленні компанії.
«Обстріли завдали нових пошкоджень мережам обленерго в Донецькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях», — додали там.
Так, через обстріли на Донеччині знеструмлювалися 52 населені пункти, на Миколаївщині – 4 населені пункти, уточнили в Міненерго. Також без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській і Чернігівській областях.
Бригади енергетиків стають до роботи після дозволу військових.
«Загалом за добу енергетики заживили понад 20 тисяч споживачів. Більшість із них – це абоненти у Донецькій і Харківській областях», — повідомили в Міненерго.
У Херсоні внаслідок затоплення, спричиненого підривом Каховської ГЕС, досі без світла залишаються 1700 абонентів. Ремонтні роботи сповільнено постійними обстрілами.
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