У Мелітополі підірвали потяг окупантів, відрізавши їх від постачання боєприпасів і палива

«Сьогодні, 13 жовтня, підрозділ Руху опору ССО здійснив вдалу операцію в тимчасово окупованому Мелітополі. Завдяки диверсійним діям наших воїнів о 07:30 ранку було підірвано залізничну колію. У результаті вибуху пошкоджене залізничне полотно та потяг, який доставляв боєприпаси та паливо для армії РФ.

Наразі встановлюється додаткова інформація щодо втрат ворога».

У свою чергу, Центр національного спротиву повідомив, що «мелітопольські партизани» підірвали потяг окупантів, який щодня возив із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси та паливо, а у зворотному напрямку віз пошкоджену техніку та награбоване у вигляді залізної руди, зерна та іншого майна.

У результаті контрольованого вибуху було пошкоджено 150 метрів залізниці та тепловоз.