США не ставлять умов Ізраїлю щодо застосування американської зброї – Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Вашингтон не ставить жодних умов щодо застосування військової допомоги, яку він надає Ізраїлю, хоч сподівається на належне її використання.

Остін сказав на пресконференції за підсумками дводенної зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі, повідомляє «Європейська правда»

«Ми не висували жодних умов щодо надання цього обладнання. Це професійні військові, яких очолює професійне керівництво. Ми сподіваємось і очікуємо, що вони зроблять правильні речі в рамках своєї кампанії».

Остін додав, що Ізраїль самостійно визначає те, як виглядатимуть його військові операції. «У нас немає причин вірити, що вони зроблять щось по-іншому», – зазначив він.

Ізраїль проводить кампанію широкомасштабних бомбардувань по густонаселеному сектору Гази у відповідь на терористичний напад ХАМАС, де проживають сотні тисяч мирних жителів.