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Сили оборони ліквідували 1030 окупантів, 26 танків і 44 артсистеми

Про це 13 жовтня повідомляє Генштаб ЗСУ.

втрати росії станом на 13.10.2023

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.10.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 285 920 (+1030) осіб
  • танків ‒ 4931 (+26)
  • бойових броньованих машин ‒ 9313 (+49)
  • артилерійських систем – 6807 (+44)
  • РСЗВ – 811 (+0)
  • засобів ППО ‒ 546 (+1)
  • літаків – 316 (+0)
  • гелікоптерів – 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5264 (+17)
  • крилатих ракет ‒ 1531 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
  • підводних човнів ‒ 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9203 (+33)
  • спеціальної техніки ‒ 967 (+1)

Дані уточнюються.

13 октября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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