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Кількість загиблих у Газі перевищила 1500 людей Біля Авдіївки дуже гаряче: тривають бої » Сили оборони ліквідували 1030 окупантів, 26 танків і 44 артсистеми Протягом минулої доби українські захисники проводили штурмові дії в районі Бахмута. ЗСУ завдають росіянам значних втрат: 1030 окупантів та 26 танків за добу Про це 13 жовтня повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.10.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 285 920 (+1030) осіб

танків ‒ 4931 (+26)

бойових броньованих машин ‒ 9313 (+49)

артилерійських систем – 6807 (+44)

РСЗВ – 811 (+0)

засобів ППО ‒ 546 (+1)

літаків – 316 (+0)

гелікоптерів – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5264 (+17)

крилатих ракет ‒ 1531 (+0)

кораблів/катерів ‒ 20 (+0)

підводних човнів ‒ 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 9203 (+33)

спеціальної техніки ‒ 967 (+1) Дані уточнюються.