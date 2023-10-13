Сили оборони ліквідували 1030 окупантів, 26 танків і 44 артсистеми

Про це 13 жовтня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.10.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 285 920 (+1030) осіб
- танків ‒ 4931 (+26)
- бойових броньованих машин ‒ 9313 (+49)
- артилерійських систем – 6807 (+44)
- РСЗВ – 811 (+0)
- засобів ППО ‒ 546 (+1)
- літаків – 316 (+0)
- гелікоптерів – 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5264 (+17)
- крилатих ракет ‒ 1531 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
- підводних човнів ‒ 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9203 (+33)
- спеціальної техніки ‒ 967 (+1)
Дані уточнюються.
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