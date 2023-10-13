Прогноз погоди на вихідні 14–15 жовтня: радіємо теплому вікенду!

Незважаючи на середину жовтня і нещодавнє серйозне похолодання, цей вікенд знову потішить українців теплом. За даними Sinoptik.ua, тепла погода на вихідні пануватиме в більшості областей країни, місцями можливі невеликі дощі.

Погода в суботу 14 жовтня

У західних, центральних і південних областях суботнього дня термометри покажуть комфортні для будь-якого виду занять і відпочинку +22…+24 °С, на півночі та сході — +17…+20 °С. Не втрачайте нагоди провести час на природі в компанії родичів і друзів, адже незабаром прийде осіння негода. Жовтневий пікнік — це класно!

Парасолі в суботу можуть стати у пригоді лише мешканцям Львівської, Волинської та Закарпатської областей, та й то ненадовго.

Погода в неділю 15 жовтня

На півдні та в центрі країни очікується +21…+23 °С, на сході — до +18…+20 °С. У західних регіонах буде прохолодніше: у Чернівецькій і Закарпатській областях стовпчики термометрів піднімуться до +15…+17 °С, в Івано-Франківській, Тернопільській і Рівненській — до +13…+15 °С. Найпрохолодніше буде у Хмельницькій, Львівській і Волинській областях — +11…+13 °С.

У північних, центральних і західних областях країни пройдуть короткочасні дощі.

Погода в понеділок 16 жовтня

Новий тиждень розпочнеться з дощів майже по всій Україні. Суттєвих опадів не очікується лише у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській і Закарпатській областях. Усе ще досить теплою погода на початку тижня буде лише в Криму, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій і Луганській областях — до +17…+19 °С. На решті території України показники температури відповідатимуть сезонній нормі. На сході повітря прогріється до +15…+17 °С, у центрі — до +13…+15 °С, на півночі — до +11…+13 °С, на заході — до +9…+11 °С.

Небезпека пожеж зберігається

По всій Україні, окрім Волинської, Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької, Луганської, Донецької та Запорізької областей, 14–15 жовтня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Нагадуємо, що в Україні діє заборона на спалювання сухої трави на присадибних ділянках.

Народні прикмети та вірування

Якщо 14 жовтня все ще рояться комарі, зима, швидше за все, буде м’якою і теплою. Якщо цей день був ясним і теплим, на сніг чекали не раніше грудня.

Сильний поривчастий вітер 15 жовтня наші предки вважали передвісником дуже мінливої погоди взимку, а яскравий місяць — сухої погоди найближчого тижня.