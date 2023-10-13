Остін: США зможуть підтримувати зброєю одночасно Україну та Ізраїль

Про це Остін заявив у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, передає пресслужба Пентагону.

«Наша підтримка Ізраїлю непохитна. Ми терміново працюємо над тим, щоб Ізраїль отримав те, що йому потрібно для захисту, включаючи боєприпаси та ракети-перехоплювачі «Залізний купол». І ми це зробимо, навіть якщо ми продовжуємо підтримувати народ України під час його боротьби проти російської агресії. Ми можемо і будемо підтримувати Ізраїль, так само як ми підтримуємо Україну. США можуть ходити і жувати жуйку одночасно», — сказав Остін.

Міністри оборони НАТО обговорили ситуацію на Близькому Сході, а очільник Пентагону наголосив, що «жодна країна не буде жити з масовими вбивствами та викраденням невинних людей, в тому числі дуже старих і дуже молодих».

Це була перша зустріч міністрів оборони після саміту НАТО у Вільнюсі влітку. Вони привітали Фінляндію як члена Альянсу, а також закликали до негайного приєднання Швеції до НАТО.

Міністри оборони обговорили нові регіональні оборонні плани НАТО та створення нових багатонаціональних сил реагування, які нададуть більше варіантів реагування на загрози та кризи в усіх сферах. Міністри розглянули шляхи зміцнення оборонно-промислових баз у різних країнах з огляду на покращення оперативної сумісності.

Остін зазначив, що українські сили продовжують досягати стабільного прогресу проти росіян, які окупували частину України, а країни НАТО відіграли вирішальну роль, допомагаючи продовжувати боротьбу.

«Дозвольте мені бути ясним, НАТО — це оборонний Альянс. Ми не будемо втягнуті в незаконну війну за вибором президента Росії Володимира Путіна, але ми будемо відстоювати право України на захист. І ми продовжуватимемо зміцнювати цей Альянс для майбутніх викликів. І ми будемо захищати суверенітет і територію кожного союзника НАТО», — сказав Остін.