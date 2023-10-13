Кількість загиблих в Ізраїлі українців зросла до 11, зниклими безвісти вважаються 9

Речник українського Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у коментарі Суспільному заявив, що в Ізраїлі загинули ще четверо українців. Таким чином кількість загиблих зросла до 11. Ще 9 громадян України вважаються зниклими безвісти.

Водночас посольство України в Ізраїлі, посилаючись на дані ізраїльської сторони, повідомило виданню Інтерфакс-Україна про 12 загиблих та 8 зниклих безвісти українців.

Про кількість загиблих станом на 12 жовтня повідомляв речник МЗС України Олег Ніколенко.

«Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до семи людей. Консули встановили їхні особисті дані, підтримують зв’язок із родичами та вживають заходів задля репатріації тіл», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 9 громадян України отримали поранення різного ступеню тяжкості, ще 9 вважаються зниклими безвісти.

«Українське посольство взаємодіє із ізраїльськими службами безпеки в контексті пошуку зниклих», — наголосив Ніколенко.

Речник також повідомив, що понад тисячі українських громадян звернулися за допомогою для виїзду з території Ізраїлю через скасовані авіарейси. Крім цього, дипломати готують на 14 жовтня перший евакуаційний рейс до Румунії. Деталі будуть надіслані громадянам, які надали свої дані в українське посольство в Тель-Авіві.

У повідомленні додали, що ще близько 200 українців заявили про бажання евакуюватися із сектора Гази. Проте через відсутність безпеки виїзд наразі неможливий.