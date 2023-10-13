Гетманцев про можливе припинення західної допомоги Україні: «У нас погані й дуже погані сценарії»

Про це він сказав в інтерв’ю Українським новинам.

«Зараз у нашому суспільстві такі настрої переважають, особливо у великих містах, що «все добре» і «майже мир». Усі ж бачили розслідування щодо роботи у комендантську годину закладу Boho. Ніби «війни немає», тобто війна не відчувається. «Все добре, гроші будуть, армія виконає свою функцію, все буде нормально». А ситуація на фінансовому фронті є наднапруженою», — заявив Гетманцев.

За його словами, в разі припинення фінансової допомоги від Заходу «в нас не так багато є виходів, і всі вони дуже погані».

«Це секвестр, тобто ми вимушені будемо скорочувати все, що можна, а друге – це емісія, що теж податок на бідних, у нашому випадку на всіх, бо наше населення не багатшає у війну», — деталізував Гетманцев.

«У нас погані й дуже погані сценарії на випадок, якщо ці суми не будуть підкріплені нашими партнерами», — наголосив він.

Нардеп зауважив, що в деяких країнах уже відчувається втома від війни, і це небезпечно для України.

«Втому ми відчуваємо по тих політичних процесах, які ми бачимо в країнах і, на жаль, відчуваємо на загальній думці виборців, наприклад, у Словаччині«, — сказав Гетманцев.