Борис Джонсон зізнався, що «досі русофіл»

Експрем’єр Британії Борис Джонсон визнав, що попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну досі захоплюється російською культурою — Джонсон в інтерв’ю, що вийшло в ефірі телемарафону «Єдині новини»

«Я досі русофіл. Я досі захоплююся мовою, культурою, російською цивілізацією. Тільки дурень не буде захоплюватися».

У той самий час він сказав, що йому «дуже сумно щодо того, що відбувається зараз», «Я думаю, що буде безглуздо вдавати, що російський народ не підтримує цю війну, і це трагедія», – зауважив політик.

Відповідаючи, яким буде майбутнє Росії, Джонсон сказав, що «має значення, яким буде майбутнє України».

«Це країна, на яку напали. І це українці – ті, хто потребує нашої підтримки. Україна має бути вільною і Україна має бути незалежною. Україна має обирати власну долю», – зазначив експрем’єр Британії.