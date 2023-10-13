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Біля Авдіївки дуже гаряче: тривають бої

В місті Авдіївка Донецької області четверту добу дуже важка ситуація: окупанти посилили обстріли, намагаються просуватися вперед за допомогою броньованої техніки, але українські воїни тримають свої позиції —  начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі марафону новин

«Четверту добу тривають бої. Запеклі і дійсно без перерви. І стрілецькі бої, і артилерійські дуелі. (Окупанти − ред.) гатять з усього, що у них є. Активно працює (ворожа − ред.) авіація.

По Авдіївці − ніч дуже гаряча була. Декілька авіаракетних ударів було по самому місту. По позиціях навіть і не рахували − їх дуже багато − сотні обстрілів по позиціях. Десятки за ніч по самому місту. Штурми не припиняються ні вдень, ні вночі − (росіяни − ред.) лізуть, як таргани, дуже багато.

Вчора дуже багато було застосування броньованої техніки, (окупанти − ред.) йшли колонами. Дуже багато в них і техніки, і особового складу, привозять свіжак».

За словами Барабаша, окупанти хочуть взяти Авдіївку в оточення − зосереджені на ударах з флагнів з півночі та з півдня. Але українські воїни «четверну добу стоять незмінно на свої позиціях, впевнений, що витримають, бо це не люди, це титани».

13 октября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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