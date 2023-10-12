ВМС: виведено з ладу корабель «Павел Державин» Чорноморського флоту РФ

Російський корабель північно-чорноморського флоту під назвою «Павел Державин» зазнав пошкоджень поруч із тимчасово окупованим Севастополем на півострові Крим, як повідомив речник Військоморських Сил України (ЗСУ) Дмитро Плетенчук під час інтерв’ю на Радіо Свобода.

Наразі Плетенчук не може надати повних деталей стосовно цього події, але підтвердив, що зазначений корабель під час інциденту отримав пошкодження.

«Сьогодні я вперше офіційно підтверджую перед вами, що корабель отримав пошкодження. Щодо обставин інциденту я не можу надати жодної докладної інформації наразі, але факт залишається фактом», — заявив Плетенчук.