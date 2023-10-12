В Україні без світла залишаються майже 500 населених пунктів: ситуація в енергосистемі станом на 12 жовтня

Про це повідомили пресслужби Міненерго та Укренерго.

Так, через ворожі атаки є нові пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Харківській і Херсонській областях.

Унаслідок нічного дронового обстрілу України на Харківщині зафіксовано пошкодження газотранспортної інфраструктури.

«Зокрема пошкоджено проммайданчик газорозподільної станції (ГРС), яка живить ТЕЦ. Також зафіксовано падіння уламків збитого дрона на території проммайданчика іншої ГРС міста, характер пошкоджень уточнюється. Пожежі на обох об’єктах локалізовано, робота ГРС не припинялася», — повідомили в Міненерго.

Там уточнили, що загиблих і постраждалих унаслідок цього немає.

«Також через падіння уламків дрона пошкоджено лінію електропередачі 6 кВ в Одеській області, є знеструмлені споживачі. Ведуться ремонтні роботи», — розповіли у відомстві.

Через обстріли на Миколаївщині знеструмлювалися майже 700 абонентів, нині вони вже зі світлом.

У Херсоні внаслідок затоплення, спричиненого підривом Каховської ГЕС, досі залишаються без світла 1700 абонентів. Ремонтні роботи сповільнюють постійні обстріли.

Знеструмлення через технологічні порушення

Через технологічні порушення без світла були 14,6 тис. споживачів у Запорізькій області, ще 600 абонентів – у Кіровоградській області. Енергетики вже всіх заживили.

Водночас із технічних причин залишаються знеструмленими три населені пункти Сумщини. Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання.