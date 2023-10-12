Україна готова провести цифровий перепис населення, — Федоров

Заява чиновника прозвучала під час виступу на Kyiv International Economic Forum.

Федоров нагадав, що у планах влади було провести перепис населення цьогоріч.

«Ми планували його робити разом з Apple. І теж там мали бути інновації», — зазначив він.

Також очільник Мінцифри зазначив, що у 2022 році Верховна Рада ухвалила закон, який дозволив проводити «нульовий етап» перепису.

«По суті, це такий цифровий перший крок, коли ми верифікуємо в реєстрах інформацію. Реєстровий перепис. І вже розуміємо кількість людей, певну структуру тощо в різних розрізах», — сказав Федоров і наголосив, що «у нас є чітке розуміння», як проводити сучасний перепис населення.

«Аби менше людей ходило по квартирах, і максимум все було зібрано в режимі онлайн, або людина могла додати всю інформацію через Дію в кілька кліків», — сказав міністр.

«Тому ми готові до перепису населення. Але ми вже зараз робимо певні етапи реєстрового перепису, коли верифікується інформація в реєстрах і з’являється якісна інформація», — додав він.