Удар РФ по селу Гроза: кількість загиблих збільшилась

На 12 жовтня загальна кількість жертв, спричинених ударом ракети в селі Гроза Харківської області, де відбувся поминальний обід у кафе, становить 56 осіб. Про це повідомив глава Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов.

«Кількість загиблих внаслідок удару ракетою у с. Гроза збільшилась до 56 осіб. Учора ввечері померла 53-річна жінка в реанімації», — говориться в офіційному повідомленні.

Раніше Укрінформ повідомляв про 55 загиблих за інформацією речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка.

«Зараз загальна кількість загиблих в с. Гроза в результаті ракетного удару зросла до 55 осіб. Протягом останньої доби вдалося ідентифікувати ще дві жінки, які раніше вважалися зниклими безвісти», — сказав Чубенко.

Триває процес ідентифікації тіл загиблих, і за словами Чубенка, існують ще троє осіб, про яких не відомо, що сталося з ними.

«На основі заяв родичів про зниклих людей загальна кількість загиблих може зрости до 58 осіб. Криміналісти і медичні експерти проводять скрупульозну роботу з ідентифікації загиблих. Наприклад, одне з тіл чоловіка, який перебував в епіцентрі вибуху, було розірване принаймні на 19 частин», — додав речник прокуратури.