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У Білому домі підтвердили, що передача ATACMS Україні «не виключена»

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі, повідомляє «Голос Америки».

«Передача ATACMS не виключена. Ми продовжуємо переглядати додаткові спроможності, яких Україна потребує», — сказав він.

За його словами, він зараз не в тій позиції, аби щось оголошувати на тему ракет ATACMS.

«Лише скажу: відповідно до того як змінюється війна, змінюються і спроможності, які ми надаємо Україні. І я думаю, ці видозміни будуть продовжуватись», — додав Кірбі.

Журналісти уточнили у нього, чи стосується це передачі ATACMS, але він сказав, що хоче зупинитися на сказаному.

12 октября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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