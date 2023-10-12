Сили оборони ліквідували 990 окупантів

Про це 12 жовтня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.10.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 284 890 (+990) осіб
- танків ‒ 4905 (+42)
- бойових броньованих машин ‒ 9264 (+44)
- артилерійських систем – 6763 (+32)
- РСЗВ – 811 (+2)
- засобів ППО ‒ 545 (+0)
- літаків – 316 (+0)
- гелікоптерів – 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5247 (+21)
- крилатих ракет ‒ 1531 (+1)
- кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
- підводних човнів ‒ 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9170 (+25)
- спеціальної техніки ‒ 966 (+1)
Дані уточнюються.
Leave a Reply