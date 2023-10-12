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Сили оборони ліквідували 990 окупантів

Про це 12 жовтня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.10.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 284 890 (+990) осіб
  • танків ‒ 4905 (+42)
  • бойових броньованих машин ‒ 9264 (+44)
  • артилерійських систем – 6763 (+32)
  • РСЗВ – 811 (+2)
  • засобів ППО ‒ 545 (+0)
  • літаків – 316 (+0)
  • гелікоптерів – 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5247 (+21)
  • крилатих ракет ‒ 1531 (+1)
  • кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
  • підводних човнів ‒ 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9170 (+25)
  • спеціальної техніки ‒ 966 (+1)

Дані уточнюються.

12 октября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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