Кількість жертв унаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль зросла Країни НАТО підписали угоди на $4 млрд з виробниками боєприпасів для підсилення допомоги Україні, — Столтенберг » Сили оборони ліквідували 990 окупантів Протягом минулої доби українські захисники відбили атаки російських окупантів на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Водночас окупанти втратили за добу майже тисячу військових Про це 12 жовтня повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.10.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 284 890 (+990) осіб

танків ‒ 4905 (+42)

бойових броньованих машин ‒ 9264 (+44)

артилерійських систем – 6763 (+32)

РСЗВ – 811 (+2)

засобів ППО ‒ 545 (+0)

літаків – 316 (+0)

гелікоптерів – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5247 (+21)

крилатих ракет ‒ 1531 (+1)

кораблів/катерів ‒ 20 (+0)

підводних човнів ‒ 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 9170 (+25)

спеціальної техніки ‒ 966 (+1) Дані уточнюються.