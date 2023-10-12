Румунія заявила про підвищення ризику ескалації після падіння уламків дронів РФ на її території

Відповідне повідомлення з’явилося на сайті президента Румунії Клауса Йоганніса після засідання Ради оборони країни.

На засіданні обговорювали безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні на тлі російського вторгнення в Україну.

«За останній місяць безпекова ситуація в регіоні значно погіршилася внаслідок посилення ворожих дій Росії, спрямованих проти безпеки і свободи судноплавства в Чорному морі. Посилення атак російських безпілотників на українські морські та річкові порти в Чорноморському регіоні ще більше наблизило війну до кордонів Румунії. Випадки падіння фрагментів безпілотників на територію нашої країни, а отже, і НАТО, збільшили ризик ескалації», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Румунія інформує усіх союзників та партнерів стосовно розвитку подій та їхній потенційний вплив. Крім того, на засіданні міноборони представило комплекс заходів, які допоможуть посилити повітряне спостереження та «втручання, у разі необхідності, в регіонах, розташованих поблизу українських об’єктів, які є об’єктами російських атак».

Про виявлену вирву йдеться на сайті оборонного відомства.

Вказано, що міноборони Румунії вночі 11 жовтня моніторило повітряну обстановку на своїй території та зафіксувало групи безпілотників, які прямували до українських портів. Після цього відомство поінформувало Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій, що райони в прилеглих повітах Тульча та Галац потенційно можуть постраждати від ризиків, пов’язаних з цією ситуацією. Повітряну тривогу у цих районах скасували о 01:40 12 жовтня.

Згодом прикордонники сповістили про «можливий вплив на румунську територію». Компетентні органи вирушили в район для вивчення ситуації.

«Близько 5.00 ранку команди на місцях повідомили про виявлення вирви від безпілотника, з можливим вибухом при зіткненні, в рослинному масиві біля правого берега річки Чілія, приблизно за 3 км на захід від Плауру. Вжито заходів з охорони цієї території і повідомлено відповідні структури для збору доказів і проведення розслідувань відповідно до встановлених процедур», — йдеться у повідомленні.

У Міноборони додали, що рішуче засуджують російські атаки на інфраструктуру українських дунайських портів.

«Ці атаки є невиправданими і серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права», — наголосили у відомстві.

У ніч проти 12 жовтня російські терористи запустили 33 безпілотники по території України. Натомість сили ППО знищили 28 дронів. Внаслідок російської атаки в Одесі зафіксовані пошкодження припортової інфраструктури та житлових будинків.