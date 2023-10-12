Росія може воювати без особливих проблем до 2025 року – Буданов 

Голова головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що Російська Федерація може собі дозволити воювати без особливих проблем до 2025 року, хоча техніки вистачить до 2026 року, а людського ресурсу на ще довше — Буданов в інтерв’ю «Українській правді»

«По оцінці економіки, без особливих проблем Росія може її (війну — ред.) собі дозволити до 2025 року. За кількістю техніки – до 2026 року максимум. Можливо, трохи швидше, тому що темпи відновлення техніки, які відбуваються зараз у них, не такі високі.

Тобто ми виходимо з вами десь на 2025 рік. По людському ресурсу, очевидно, що їм вистачить надовго.

Але хто б там не казав, якщо оцінювати сукупно наш людський ресурс, то там теж надовго. У нас країна не така маленька.

Інша справа, а чи готова Російська Федерація іти до верхньої межі, до останнього?

По факту, всі вони воюють мобілізованими, відчувають брак боєприпасів, брак озброєнь.

Деталі: На думку Буданова, світ виявився не готовий до війни такої інтенсивності і тепер всі країни будуть намагатися нарощувати свої арсенали.

Також він розповів про російських чиновників, які мають вагомий вплив щодо війни в Україні.

За словами глави ГУР, в економічних питаннях реально вплив має Сергій Кирієнко — заступник голови адміністрації президента Росії. Кирієнка вважають «головним ідеологом» знищення енергетичної інфраструктури України.

Загалом, на будь-яке рішення в РФ щодо України може впливати Антон Вайно (голова АП РФ – ред.): «Мало хто в нашій країні таке прізвище знає. Але насправді його вплив величезний».

У військовому блоці, за словами Буданова, зберігає свій вплив глава Міноборони Росії Сергій Шойгу.

Небезпечним супротивником керівник ГУР МОУ також вважає генерала Сергія Беседу — керівника 5 служби ФСБ.

«Є людина, яка завжди приносила проблеми Україні. Це генерал Беседа (керівник 5 служби ФСБ – ред.). Дуже проблемна людина. Він багато зла накоїв для України. Ну нічого, час все розставить…

Беседа був на певний проміжок часу відсторонений від виконання своїх обов’язків. Але потім все налагодилося. Зараз він займається своєю роботою, на жаль, зовсім не на користь Україні».

За його словами, Беседа займається «активними операціями на території України».