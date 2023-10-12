Армія РФ завдала 2 ракетних та 72 авіаційних ударів по території України

Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень.

Крім того, внаслідок ракетного удару російських терористичних військ по гімназії в населеному пункті Нікополь Дніпропетровської області є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Також, у ніч на 12 жовтня, РФ завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши БПЛА типу Shahed-136/131.

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 72 авіаційних ударів, здійснив 67 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Петропавлівка, Піщане Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Торське, Сіверськ, Спірне, Васюківка, Міньківка, Кіндратівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочи, Кліщіївка, Андріївка, Диліївка, Керамік, Орлівка, Ласточкине, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка Донецької області; Нікополь Дніпропетровської області; Новорайськ, Зміївка, Козацьке, Одрадокам’янка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.