Єгипет не планує надавати коридори для евакуації з Гази

Про це інформує Reuters із посиланням на джерело в єгипетських органах безпеки.
За даними видання, Єгипет відхилив пропозицію відкрити коридори для цивільних біженців із сектору Гази. Водночас країна обговорює з США плани надання гуманітарної допомоги мешканцям анклаву через свій кордон.
Пункт пропуску між Газою та Єгиптом зачинений після ізраїльських ударів.
Як повідомляється, Єгипет довго обмежував в’їзд мешканців Гази на свою територію, навіть під час найгарячіших конфліктів. Каїр, який часто був посередником між Ізраїлем та палестинцями, завжди стояв на тому, щоб обидві сторони вирішували конфлікти в межах своїх кордонів, кажучи, що лише так палестинці можуть забезпечити своє право на державність.
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