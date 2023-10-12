У Києві на блокпості військовий вистрелив у колеса автівки, яку водій не зупинив на вимогу В Україні без світла залишаються майже 500 населених пунктів: ситуація в енергосистемі станом на 12 жовтня » Єгипет не планує надавати коридори для евакуації з Гази Єгипетський уряд відкинув ідею створення коридору для цивільних біженців, які хочуть покинути сектор Гази через бойові дії. Це рішення було прийнято попри заклики міжнародної спільноти та гуманітарних організацій Про це інформує Reuters із посиланням на джерело в єгипетських органах безпеки. За даними видання, Єгипет відхилив пропозицію відкрити коридори для цивільних біженців із сектору Гази. Водночас країна обговорює з США плани надання гуманітарної допомоги мешканцям анклаву через свій кордон. Пункт пропуску між Газою та Єгиптом зачинений після ізраїльських ударів. Як повідомляється, Єгипет довго обмежував в’їзд мешканців Гази на свою територію, навіть під час найгарячіших конфліктів. Каїр, який часто був посередником між Ізраїлем та палестинцями, завжди стояв на тому, щоб обидві сторони вирішували конфлікти в межах своїх кордонів, кажучи, що лише так палестинці можуть забезпечити своє право на державність.