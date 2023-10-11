ЗСУ очолюють рейтинг довіри українців, президент – на 7 місці

Збройні сили України очолюють рейтинг довіри до інституцій серед населення, на 7 місці – президент. Водночас Володимир Зеленський очолює рейтинг політиків, громадських діячів та ін. — результати соціологічного опитування, проведеного з 21 по 27 вересня соціологічною службою Центру Разумкова

Серед державних та суспільних інститутів найчастіше довіра висловлюється до Збройних сил (їм довіряють 93% опитаних), добровольчих загонів (85%), волонтерських організацій (84%), Державної служби з надзвичайних ситуацій (83%), Національної гвардії (81%), Державної прикордонної служби (76,5%), президента (72%), Міністерства оборони (71%), Служби безпеки України (66%), громадських організацій (60,5%), Церкви (59%), Національної поліції України (57%), голови міста (селища, села), в якому живе респондент (54%).

Частіше висловлюється довіра, ніж недовіра, до ради міста (селища, села), в якому живе респондент (відповідно 49% і 41%), до українських ЗМІ (відповідно 47% і 43%), до Національного банку (відповідно 46% і 42%), до уповноваженого Верховної Ради з прав людини (відповідно 44% і 31%).

Більшість респондентів висловлюють недовіру політичним партіям (не довіряють 74%), чиновникам (72%), судовій системі (70%), Верховній Раді України (64%), прокуратурі (61%), уряду України (60%), комерційним банкам (59%), Національному антикорупційному бюро (53%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (52%), Національному агентству з питань запобігання корупції (52%).

Також частіше висловлюється недовіра, ніж довіра, профспілкам (не довіряють їм 46%, тоді як довіряють — 25%).