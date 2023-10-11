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Знищено Су-25, систему ППО, 34 танки, 91 ББМ та ще 820 солдатів Росії

На фронті знищено Су-25, систему ППО, 34 танки, 91 ББМ та ще 820 солдатів Росії
За минулу добу, 10 жовтня, захисники України знищили близько 820 російських загарбників, літак-винищувач Су-25, систему протиповітряної оборони, 34 танки, 91 бойову броньовану машину, 18 артилерійських систем та 20 одиниць автомобільної техніки.

Джерело: ранкові зведення Генерального штабу Збройних сил Україна за 11 жовтня

Дослівно Генштаб: «Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 9 — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Також нашими захисниками було знищено російський винищувач Су-25 та 7 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 артилерійських засобів та станцію РЕБ противника».

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.10.23 орієнтовно склали:

  • особовий склад – близько 283900 (+820) осіб,
  • танки – 4863 (+34) од,
  • бойові броньовані машини – 9220 (+91) од,
  • артилерійські системи – 6731 (+18) од,
  • РСЗВ – 809 (+1) од,
  • засоби ППО – 545 (+1) од,
  • літаки – 316 (+1) од,
  • гелікоптери – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5226 (+19),
  • крилаті ракети – 1530 (+0),
  • кораблі /катери – 20 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 9145 (+20) од,
  • спеціальна техніка – 965 (+4).

Дані уточнюються.

11 октября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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