Зеленський піде на новий президентський срок

У румунському інтерв’ю глава України, Володимир Зеленський, висловив свою готовність кандидувати себе на посаду президента на виборах, але залежно від обставин.

Зеленський зазначив: «Якщо війна триває — так, але якщо вона закінчилася — ні. Я не можу уникнути відповідальності під час війни. Неможливо визначити точну дату, і я вважаю, що ніхто не може це зробити… Я впевнений, що ми рухаємося вперед і відбувається контрнаступ, і Росія відступить з наших територій. Хоча мені здається, що я знаю, коли це станеться, але я не можу вам цього сказати… Ми знаходимося на останньому етапі війни. Це не середина. Перший етап був окупацією, за якою слідувала зупинка наступу та взяття ініціативи у свої руки. Мені здається, ми зараз на останній, найскладнішій фазі. Хоча маємо багато обставин, таких як гроші і зброя… але це найскладніший етап».