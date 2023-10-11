У Генштабі заявили про плани навчити всіх військових ЗСУ вільно володіти англійською до 2026 року

Про це в межах круглого столу в Military Media Center повідомив заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-майор Володимир Коваль.

«Напрацьовано низку практичних проєктів. Зараз ми їх апробуємо і повинні визначити нову модель для того, щоб до 2026 року кожний військовослужбовець ЗСУ вільно розмовляв англійською мовою», — сказав він.

Коваль зазначив, що одним із пріоритетів в рамках програми є перехід на викладання у військових вишах англійською мовою.

Генерал-майор також додав, що сьогодні у закладах військової освіти реалізується низка інноваційних освітніх проєктів у межах переходу на стандарти НАТО з урахуванням поточних потреб в умовах відбиття російської агресії. Вони передбачають залучення до викладання спеціальних дисциплін кращих військових практиків, а також учених для підготовки зокрема офіцерів за фахом операторів ситуаційної обізнаності.