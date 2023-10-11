«Треба перестати турбуватися про Путіна»: Джонсон закликав Захід бути більш рішучим у підтримці України

Про це політик сказав в інтерв’ю «Бабелю«.

За його словами, Захід не брав Україну до НАТО, бо боявся спровокувати Путіна, «і це призвело до найгіршої за 80 років війни в Європі». На переконання Джонсона, після перемоги Україна має врешті стати членом Альянсу.

«Ми надто довго давали Україні те, що їй потрібно… Здається, що ми постійно на крок позаду. Нам потрібно зробити крок уперед і дати Україні те, чого вона потребує, щоб закінчити [війну] зараз», — висловився Джонсон.

Він зауважив, що вважає страх перед Путіним абсурдним.

«Цього хлопця можна спровокувати чим завгодно. Він уже довів цю війну до найжахливішого рівня варварства», — сказав ексочільник британського уряду.

Він наголосив, що перемога над РФ стане можливою, якщо озброїти Україну безпілотниками, далекобійними ракетами, РСЗВ, системами ППО тощо.

«Треба перестати турбуватися про Путіна», — підкреслив Джонсон.