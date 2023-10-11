Телескоп «Хаббл» обнаружил загадочный взрыв там, где его не должно быть

Примерно один-два раза в год астрофизики регистрируют в разных частях неба мощные голубые вспышки — одно из самых ярких событий во Вселенной. Эти вспышки появляются на небе неожиданно и затем довольно быстро исчезают. За все время наблюдений их открывали только в галактиках. Но последнее событие, которое получило обозначение AT2023fhn, или «Зяблик», произошло там, где ученые не ожидали его увидеть.

LFBOT выглядит как-то так

В 2018 году наземный телескоп ATLAS-HKO, расположенный в обсерватории Халеакала на Гавайях (США), зарегистрировал в оптическом диапазоне яркую вспышку взрыва в галактике CGCG 137-068. Это событие назвали AT2018cow, или «Корова», расстояние до него составило 200 миллионов световых лет. Примечательно оно было по двум причинам. Во-первых, вспышка оказалась ярче обычной вспышки сверхновой в 10-100 раз, а во-вторых, «Корова» исчезла спустя несколько дней.

Такие явления исследователи прежде никогда не видели, поэтому точно не знали, что именно они обнаружили. Выдвигались предположения, что AT2018cow — редкий тип сверхновых. Но обычно сверхновые так себя не ведут: на небе они «светятся» на протяжении недель.

«Корова» (AT2018cow). Снимок телескопа ATLAS-HKO

После «Коровы» подобные вспышки взрывов ученые открывали один-два раза в год, некоторые были намного ярче предыдущих. С 2018-го по 2022-й специалисты обнаружили шесть таких событий. Их даже отнесли к отдельному классу астрономических объектов, которые назвали Luminous fast blue optical transients (LFBOT). Все эти явления объединяют два важных свойства:

— Они запредельно яркие, их яркость несопоставима со сверхновыми, что делает эти вспышки одними из самых ярких событий во Вселенной;

— Их наблюдают только в галактиках.

В октябре 2023 года группа астрофизиков из ESA и NASA опубликовала в электронном архиве препринтов arXiv статью, в которой рассказала, что с помощью совместной работы наземных телескопов и орбитальной обсерватории «Хаббл» удалось открыть и описать седьмое LFBOT-событие. Оно в корне отличается от шести предыдущих. Статья ученых готовится к выходу в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Новая вспышка взрыва получила обозначение AT2023fhn, или «Зяблик», ее открыли 10 апреля «Установкой для поиска транзиентов имени Цвикки» (Zwicky Transient Facility). Сперва наземные телескопы обсерватории Gemini, которые находятся в Чили, измерили спектр видимого излучения «Зяблика». Выяснилось, что температура вспышки составляет 20 тысяч градусов Цельсия — не такая высокая, как у некоторых массивных звезд, и, конечно, не такая, как у вспышек сверхновых. Затем телескопы помогли определить расстояние: свет от события шел до Земли три миллиарда лет — на огромном удалении, на котором его может «разглядеть» только космический телескоп. Для этой цели выбрали «Хаббл».

«Зяблик» (AT2023fhn). Снимок телескопа «Хаббл»

Когда космическая обсерватория стала наблюдать за «Зябликом» в разных частях спектра, ученые поняли, что знают об LFBOT-событиях еще меньше, чем думали ранее. В отличие от шести других аналогичных вспышек, новая наблюдалась не в галактике, а в пустом межгалактическом пространстве — примерно в 50 тысячах световых лет от соседней спиральной галактики и примерно в 15 тысячах световых лет от галактики меньшего размера.

«Мы предполагали, что эти вспышки взрывов могут относиться к редкому типу сверхновых с коллапсирующим ядром — гигантским звездам, которые по астрономическим меркам недолговечны. Эти объекты, прежде чем превратиться в сверхновую, не успевают удалиться очень далеко от места своего рождения — скопления новорожденных звезд. Все предыдущие вспышки мы открывали в спиральных рукавах галактик с интенсивным звездообразованием. То есть объяснение этих вспышек редким типом сверхновых нам подходило. Но последнее событие показало, что мы ошибались», — объяснил ведущий автор исследования Эшли Краймс.

У астрофизиков есть два объяснения природы «Зяблика»:

1. Вспышка вызвана тем, что черная дыра массой от 100 до нескольких тысяч масс Солнца разорвала на части массивную звезду. Шаровое звездное скопление — наиболее вероятное место, где можно было бы обнаружить черную дыру средних размеров. Возможно, «Зяблик» вспыхнул внутри шарового звездного скопления во внешнем гало одной из двух соседних галактик;

2. «Зяблик» — результат столкновения двух нейтронных звезд, движущихся далеко за пределами своей родительской галактики. Эти звезды двигались по спирали навстречу друг другу в течение миллиардов лет, после чего столкнулись, что привело к килоновой — взрыву, излучаемая энергия которого может превосходить в тысячу раз энергию, излучаемую новыми. Согласно гипотезе, если одна из нейтронных звезд сильно «намагничена» (обладает исключительно сильным магнитным полем ) — речь идет о магнетаре, — это может значительно увеличить мощность взрыва. Тогда яркость вспышки может в 100 раз превысить яркость вспышки обычной сверхновой.

В любом случае ученые надеются, что разгадать тайну природы «Зяблика» им поможет космический телескоп «Джеймс Уэбб». По крайней мере, он прояснит, произошла вспышка внутри шарового звездного скопления во внешнем гало одной из двух соседних галактик или нет.