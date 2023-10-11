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РФ обстріляла гімназію в Нікополі: двоє загиблих, під завалами можуть бути люди

Про це інформує міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Ворог влучив у гімназію.

«Двоє людей загинуло. Під завалами рятувальники ще шукають людей», — йдеться в заяві.

Відомо, що постраждалі мирні жителі є співробітниками навчального закладу.

Станом на 17:00 на місці продовжуються пошуково-рятувальні роботи.

Очільник ОВА Сергій Лисак уточнив, що постраждали двоє чоловіків 24 та 71 року.

«Сама будівля зазнала серйозних руйнувань. Пошкоджені й 42 приватні будинки та 18 господарських споруд. А ще — інфраструктурний об’єкт, 17 сонячних панелей, магазин, авто», — пише голова ОВА.


11 октября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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