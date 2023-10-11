ЗСУ очолюють рейтинг довіри українців, президент – на 7 місці Книга «Клуб любителів української мови» вже вийшла з друку » РФ обстріляла гімназію в Нікополі: двоє загиблих, під завалами можуть бути люди У середу, 11 жовтня, російські окупанти гатили по місту Нікополь Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілу двоє мирних жителів загинули, під завалами можуть бути люди Про це інформує міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Ворог влучив у гімназію. «Двоє людей загинуло. Під завалами рятувальники ще шукають людей», — йдеться в заяві. Відомо, що постраждалі мирні жителі є співробітниками навчального закладу. Станом на 17:00 на місці продовжуються пошуково-рятувальні роботи. Очільник ОВА Сергій Лисак уточнив, що постраждали двоє чоловіків 24 та 71 року. «Сама будівля зазнала серйозних руйнувань. Пошкоджені й 42 приватні будинки та 18 господарських споруд. А ще — інфраструктурний об’єкт, 17 сонячних панелей, магазин, авто», — пише голова ОВА.

