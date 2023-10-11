Папа Римський висловив стурбованість ізраїльською блокадою сектора Гази

Про це пише The Times of Israel.

«Ті, на кого напали, мають право захищатися, але я дуже стурбований повною облогою, в якій живуть палестинці в Газі, де також було багато невинних жертв», — сказав Папа Римський.

«Тероризм і екстремізм не сприяють вирішенню конфлікту між ізраїльтянами та палестинцями, а підживлюють ненависть, насильство, помсту і лише змушують обидві сторони страждати. Близькому Сходу потрібна не війна, а мир, мир, заснований на справедливості, діалозі та мужності братерства», — додав він.

Францсик закликав ХАМАС відпустити заручників, яких було захоплено під час атак ізраїльських міст.