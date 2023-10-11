Книга «Клуб любителів української мови» вже вийшла з друку

Шановні друзі!

Вітаю всіх — книга «Клуб любителів української мови», про наших сміливих дітей вже надрукована!

Ми зробили це!

Наближчими днями я вже займусь розповсюдженням книги по передзамовленню.

Також я додам посилання на замовлення книги в видавництві за кілька днів.

Дуже запрошую всіх, хто ще не долучився до придбання книги через офіційних дистрибьюторів, придбайте її обов’язково!

Історія про те, як захоплені російськими окупантами літи прозробили та реалізували сміливий план втечіз російского табору, тепер в папері!

«Клуб любителів украхнської мови» — це книга не про страждання та втрати, це чудова сучасна історія про те, як маленькі смідиві люди перемогли великих страшних чудовиськ.

Ця книга про всіх нас, бо ми і є той самий «Клуб любителів української мови»!

Пам’ятаймо про це!

Посилдання на сторінку книги — https://www.facebook.com/groups/2530059987152967

Віталій Рождаєв.