Кількість жертв в Ізраїлі перевищила 1200 осіб

Кількість жертв нападу палестинської терористичної організації ХАМАС на Ізраїль продовжує зростати, і на ранок середи в Ізраїлі загинуло понад 1200 осіб. У той же час, ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю) вдарив по понад 200 об’єктах в Секторі Гази.

Згідно з інформацією з The Times of Israel, було оприлюднено імена 14 солдатів, які загинули 7 жовтня під час наступу. Це підвищило загальну кількість загиблих ізраїльських солдатів до 170.

Також протягом ночі ізраїльські військові провели масові повітряні удари в Секторі Гази, призводячи до пошкодження понад 200 об’єктів в надморському районі міста Газа.

Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що вони також атакували морські цілі ХАМАСу в Секторі Гази, а також водолаза ХАМАСу, який намагався проникнути в Ізраїль через море.

За неофіційною інформацією з Гази, ізраїльська авіація вдарила по будинку родичів голови військового крила ХАМАС Мохаммеда Дейфа в місті Хан-Юнісі. Цей удар призвів до загибелі батька, брата, дітей та інших родичів Мохаммеда Дейфа.