Ізраїль переходить до повного наступу на сектор Гази

Про це пише The Times of Israel.

«Я зняв усі обмеження, ми відновили контроль над територією, і ми переходимо до повного наступу», — сказав Галлант військовим на кордоні з Газою.

Він також наголосив, що відтепер сектор Газа «ніколи не повернеться до того, що було».

«У вас буде можливість змінити реальність тут. ХАМАС хотів змін у Газі, він зміниться на 180 градусів у порівнянні з тим, що було», — додав міністр оборони.

Галант підкреслив, що ворог «буде знищений всіма силами й без компромісів».