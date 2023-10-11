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Ізраїль ліквідував двох високопосадовців ХАМАСу

Про це повідомляє РБК.

Видання зазначає, що ізраїльська армія прозвітувала про вбивство члена політбюро ХАМАС Джавада Абу Шамали, який відповідав у секторі Гази за фінанси і таким чином займався спонсоруванням тероризму.

Крім того, було знищено члена політбюро Закарія Абу Муаммара, передає ізраїльський 12-й канал.

Представник ХАМАС підтвердив загибель посадовців, інформує Reuters.

За його словами, Шамала і Маамар були вбиті в результаті авіаудару по місту Хан-Юніс на півдні сектора Гази.

11 октября, 2023 | Category: Израиль, Новости

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