Голова Пентагону анонсував новий пакет допомоги для України у розмірі $200 млн

Про це він заявив під час зустрічі у форматі «Рамштайн».

«Я дуже радий, що США оголосить про новий пакет безпекової допомоги для України, обсягом у 200 мільйонів доларів, який включає також боєприпаси М9М і також абсолютно нові системи ППО, які будуть незабаром доставлені в Україну», — заявив Остін.

За його словами, пакет допомоги містить артилерію, ракети, боєприпаси ППО, протитанкову зброю, а також необхідне озброєння для боротьби з російськими безпілотниками.

«Цієї зими задачі нашої Контактної групи є подвійними: ми повинні продовжувати допомагати Україні справляти з викликами і також продовжувати розвивати можливості України у майбутніх небезпеках. Ми також повинні забезпечити необхідні потреби України, зокрема, у ППО та боєприпасах», — сказав голова Пентагону.

Таким чином загальна допомога США складатиме $43,9 млрд з початку повномасштабного вторгнення.

Остін анонсував так звану коаліцію можливостей: що це означає

«Наступним кроком у нашому довгостроковому баченні буде робота з нашими колегами-членами Контактної групи для організації того, що ми називаємо «коаліціями можливостей», — заявив голова Пентагону.

Зазначається, що ці коаліції відповідатимуть за координацію внесків членів коаліції для кожної головної сфери можливостей.

«Ми вже організували високоефективні коаліції, зосереджені на танках Leopard і тренуванні F-16, які зібрали ресурси з багатьох країн. Але тепер ми просуваємо цю концепцію на крок далі. Ми просимо країни організовувати коаліції, зосереджені на ширших можливостях, а не лише на конкретних платформах», — заявив Остін.

За його словами, учасники коаліції будуть думати, в якій царині можна наростити допомогу, яка зміцнила б загальну потугу України.

«Ми підсилимо навчання українських військових на території країн НАТО. Просимо країни, аби вони організовували такі коаліції, виходили за межі специфічних платформ і майданчиків», — сказав Остін.