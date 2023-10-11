Газопровід між Фінляндією та Естонією зазнав атаки, фінські урядовці підозрюють РФ

Iltalehti з посиланням на джерело у сфері закордонних справ і безпеки Фінляндії інформує, що фінські сили оборони підозрюють Росію в теракті на газопроводі 8 жовтня.

Також у ВМС Швеції вважають, що РФ атакувала Balticconnector. У зв’язку з небезпекою ушкодження підводних електрокабелів шведські та фінські морські сили перейшли в режим підвищеної бойової готовності.

Президент Фінляндії Саулі Нійністе наголосив, що НАТО готове допомогти з розслідуванням пошкодження газопроводу між Фінляндією та Естонією.

«Цілком ймовірно, що пошкодження як газопроводу, так і кабелю передачі даних викликано зовнішньою активністю. Що конкретно спричинило збитки, поки що невідомо. Розслідування триватиме у співпраці між Фінляндією та Естонією. Ми також перебуваємо в постійному контакті з нашими союзниками та партнерами. Сьогодні я обговорив це з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. НАТО готово надати допомогу в розслідуванні. Ці події не впливають на нашу безпеку постачання», — наголосив він і додав, що причини пошкодження розслідують від неділі.