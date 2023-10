Телескоп «Хаббл» обнаружил загадочный взрыв там, где его не должно быть Мовний омбудсмен закликав телеканали припинити практику двомовності » Фільм-концерт Тейлор Свіфт побив рекорд касових зборів ще до виходу в прокат Передпродажі квитків на фільм, присвячений туру The Eras Tour Тейлор Свіфт, уже принесли $100 млн, обігнавши попереднього лідера — фільм-концерт Джастіна Бібера Про це пише The Hollywood Reporter. У пʼятницю, 13 жовтня, в світовому прокаті стартує показ фільму Taylor Swift: The Eras Tour. Стрічка продемонструє концерт туру The Eras Tour американської співачки Тейлор Свіфт. Ще до виходу на екрани фільм встановив рекорд за касовими зборами. Станом на кінець минулого тижня фільм-концерт уже зібрав понад $100 млн за попередніми продажами квитків. The Eras Tour з легкістю отримає найвищу кількість показів концертного фільму за всі часи, а також стане найкасовішим концертним фільмом всіх часів лише за перший вікенд. Фільм вважають одним із найбільших відкриттів року, попри його величезну тривалість — 2 години 48 хвилин. Taylor Swift: The Eras Tour за оцінками може отримати рекордний світовий бокс-офіс серед фільмів-концертів та зібрати від $150 млн до $200 млн у прокаті. За підрахунками AMC Theatres, який розповсюджує афішу концерту від імені суперзірки, цифра може бути скромніша — $150 млн. Показ фільму Тейлор Свіфт розпочнеться о 18:00 за місцевим часом у п’ятницю в більш ніж 8500 кінотеатрах приблизно в 100 країнах світу. Здійснивши безпрецедентний крок, команда Свіфт обійшла голлівудські студії та співпрацювала безпосередньо з найбільшим у світі експонентом, щоб вивести фільм на великий екран. AMC Theatres робить Eras Tour доступним для інших мереж. Величезний попит на перегляд фільму виник після того, як багато фанатів не змогли придбати квитки на концерт Тейлор Свіфт наживо. Тур співачки, який стартував у березні, побив рекорди за відвідуваністю та доходами. Він завершився в США, і зірка не виступатиме за кордоном до листопада. На сьогодні фільм «Джастін Бібер: Ніколи не кажи ніколи» 2011 року тримає рекорд як найкасовіший концертний фільм у національному прокаті з $73 млн без урахування інфляції. Загалом у світовому прокаті фільм-концерт Бібера заробив $99 млн. Посмертний документальний/концертний фільм Майкла Джексона This Is It у 2009 році заробив $72,1 млн у США та $181,9 млн у світі. Після того, як він очолив хіт-паради у перші вихідні, Sony продовжила двотижневий показ фільму в кінотеатрах ще на три тижні всередині країни та на один-три тижні за межами США.