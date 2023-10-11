Данія планує передати Україні перші винищувачі F-16 навесні 2024 року

«Моя чітка мета – щоб у першому кварталі 2024 року ми могли передати Україні перші винищувачі. Але це залежить і від того, як буде рухатися навчання пілотів, як і технічного персоналу, який буде обслуговувати літаки».

За його словами, попереду ще багато підготовчої роботи, оскільки українська сторона має бути готовою прийняти літаки там, де їх планують розташувати, готовою обслуговувати їх та захищати від ударів РФ.

«Наші очікування – що ми зможемо передати перші бойові літаки для України у березні-квітні», – зазначив Поульсен.