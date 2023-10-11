Британія готує пакет військової допомоги Україні

У середу, 11 жовтня, Велика Британія планує надати Україні черговий великий пакет військової допомоги на суму понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Цю новину оголосив міністр оборони Великобританії, Грант Шаппс.

Цей фінансовий пакет буде призначений для підтримки українських військ у проведенні розміновування полів, забезпечення транспортних засобів та зміцнення оборонних споруд з метою захисту важливої національної інфраструктури.

«Під час мого недавнього візиту до Києва я переконав президента Зеленського, що Велика Британія беззаперечно підтримує Україну та її нагальні потреби», — підкреслив Шаппс.

Допомога буде надаватися Україні через Міжнародний фонд для України (IFU), який був створений Великою Британією та Данією у 2022 році. З того часу п’ять інших країн також внесли свій внесок до цього фонду, що свідчить про єдність і рішучість союзників та партнерів у підтримці України.

«Сьогодні я з гордістю оголошую, що Сполучене Королівство, спільно з нашими союзниками, виконує цю обіцянку, укладаючи нові угоди щодо постачання Україні критичних систем протиповітряної оборони для захисту цивільного населення від агресивних бомбардувань з боку Путіна, а також надає понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів для нового обладнання, яке обіцяли українським солдатам, щоб вони могли безпечно пройти через смертельні мінні поля Росії», — додав він.