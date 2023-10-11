Бельгія відправить в Україну кілька винищувачів F-16

З 2025 року Бельгія відправить в Україну кілька бельгійських винищувачів F-16, але це залежить від нарощування F-35 — глава Міноборони Бельгії Людівін Дедондер, ефір RTL, «Європейська правда»

Дедондер зазначила, що з 2025 року в Україну надішлють кілька бельгійських F-16, «залежно від нарощування наших нових можливостей F-35».

Скільки літаків відправлять в Україну, Дедондер не уточнила.

На додаток до відправки винищувачів Бельгія продовжить підготовку українських пілотів і запропонує взяти на себе технічне обслуговування всього парку F-16 так званої «авіаційної коаліції», додала міністерка.