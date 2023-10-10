Ворог весь день шквально гатить по Авдіївці: тривають важкі бої

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що з 06:00 ранку 10 жовтня російські війська завдають масованих ударів по Авдіївці Донецької області.

«З 06:00 масовані обстріли з танків, ствольної артилерії та градів. Тривають важкі бої на північ від міста».

За його словами, наразі про загиблих та поранених серед мирних жителів інформації немає.

Барабаш також розповів, що під час обстрілу 9 жовтня поранення середньої важкості отримали двоє чоловіків 1977 року народження та 1967 року народження.

Джерела УП повідомили, що окупанти третій день продовжують наступати біля Авдіївки. Зокрема, ворог з танків та артилерії обстрілював місто. Також окупанти з РСЗВ гатили по населених пунктах Покровського району.