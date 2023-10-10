Відкриття е-декларацій чиновників: Зеленський підписав закон

Про це йдеться на офіційному вебпорталі парламенту України.

У картці закону №9534 вказано, що його повернуто з підписом президента.

Електронне декларування в Україні: що відомо

18 березня 2016 року набув чинності Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей подання службовими особами декларацій про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру».

У серпні Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення про запуск системи електронного декларування. Згодом Європейський союз закликав якомога швидше сертифікувати систему е-декларування в Україні.

Вже у 2020 році, після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах, Конституційний суд України скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування статків. У Зеленського назвали загрозою безвізу і євроінтеграції рішення КСУ щодо антикорупційної інфраструктури та анонсували «ініціативу, щоб відновити ефективну роботу системи».

Глава Національного агентства з питань запобігання корупції заявив, що розгляд судом антикорупційних законів у закритому режимі порушує Конституцію. Згодом НАЗК закрила реєстр е-декларацій на виконання рішення КСУ.

Президент Зеленський після термінового засідання РНБО заявив, що система е-декларування в Україні працюватиме. Уряд зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ до реєстру е-декларацій.

У жовтні четверо суддів Конституційного суду не підтримали скасування електронного декларування всіх посадовців. Того ж року у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону, який мав би відновити електронне декларування в Україні попри рішення Конституційного суду.

У січні 2023 року посли Групи семи та Європейського Союзу заявили про очікування від України затвердження антикорупційної програми. У лютому вони закликали український парламент відновити електронне декларування.

26 липня голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що в Україні потрібно відновити електронне декларування якнайшвидше та закликав фракції підтримати відповідний законопроєкт на найближчому пленарному засіданні.