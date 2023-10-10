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Укравтопром назвав, які електромобілі були найпопулярніші серед українців у вересні

Про це інформує Укравтопром.

Вересень приніс рекордний врожай нових електромобілів на українському ринку. За попередній місяць було зареєстровано 4298 електромобілів. Це у 2,7 раза більше, ніж за аналогічний період торік, і на 12% більше, ніж у серпні.

Більшість зареєстрованих автомобілів — це легкові авто — 4215 штук, з яких 769 нових і 3446 вживаних. З 83 комерційних електромобілів новими були лише 6.

ТОП-5 нових авто на ринку у вересні:

  • VOLKSWAGEN ID.4 — 350 одиниць;
  • VOLKSWAGEN ID.6 — 66 одиниць;
  • TOYOTA BZ4X — 51 одиниця;
  • HONDA E — 49 одиниць;
  • BYD Yuan Plus — 19 одиниць.

Уперше зареєстровані в Україні вживані електромобілі:

  • NISSAN Leaf — 590 одиниць;
  • VOLKSWAGEN e-Golf — 433 одиниці;
  • TESLA Model 3 — 405 одиниць;
  • TESLA Model Y — 247 одиниць;
  • RENAULT Zoe — 194 одиниці.

За даними Укравтопрому, з початку року в Україні було зареєстровано майже 24,2 тис. електромобілів. Частка нових машин серед цих реєстрацій зросла з 15% до 20%.

10 октября, 2023 | Category: Новости, Украина

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