Сили оборони мали частковий успіх в районі Андріївки

«На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 4 атаки противника неподалік Кліщіївки Донецької області.

В свою чергу, Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Мають частковий успіх в районі Андріївки Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах».

В зоні відповідальності угрупування військ «Таврія» на Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог здійснив понад 15 невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.