 
«  
  »

Сили оборони мали частковий успіх в районі Андріївки

Сили оборони мали частковий успіх в районі Андріївки, закріплюються – Генштаб
Українські військові мали частковий успіх в районі Андріївки, що південніше Бамута, та закріплюються на досягнутих рубежах —  Генштаб 

«На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 4 атаки противника неподалік Кліщіївки Донецької області.

В свою чергу, Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Мають частковий успіх в районі Андріївки Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах».

В зоні відповідальності угрупування військ «Таврія» на Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог здійснив понад 15 невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

10 октября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  