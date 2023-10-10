СБУ пропонує Раді розширити юридичну базу для заборони УПЦ МП

Про це пише LIGA.net з посиланням на відповідний документ.

Лист від 28 вересня за підписом голови СБУ Василя Малюка скерували до комітету Ради з гуманітарної та інформаційної політики.

У ньому вказано, що СБУ розробила «пропозиції у формі проєкту закону України про внесення зміни до статті 16 закону «Про свободу совісті та релігійні організації»», і що текст відповідного законопроєкту додається.

СБУ пропонує додати до законодавства можливість за рішенням суду припинити діяльність релігійних організацій, уповноважені особи яких засуджені за:

скоєння злочинів проти основ національної безпеки України,

за порушення рівноправності громадян,

за участь у терористичних актах,

за пропаганду війни й участь у ній на боці агресора,

порушення законів і звичаїв війни,

геноцид та найманство.

У листі наголошується, що «Російська православна церква не відокремлена від російської держави, а її керівництво перебуває в тісній взаємодії з органами державної влади та спецслужбами, фактично виконуючи функції держслужбовців у релігії та реалізуючи державну політику Росії через наявні у них засоби влади і впливу».

Більше того − діяльність РПЦ на території України спрямована на підтримку збройної агресії Росії, реалізацію геноцидної політики РФ і депортацію українців.

У листі підкреслюють, що згідно з висновком експертизи УПЦ МП є «структурним підрозділом РПЦ».

Видання зазначає, що законопроєкт №10126, назва якого збігається зі згаданим у листі голови СБУ, зареєстровано на сайті Ради 5 жовтня.