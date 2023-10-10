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Росію не повернули до Ради ООН з прав людини

Про це повідомляє Reuters.

Генасамблея ООН не повернула Росію до головного правозахисного органу ООН. Під час голосування у Нью-Йорку Росія програла Албанії та Болгарії.

Албанія набрала 123 голоси, Болгарія – 160, а Росія – 83.

Рада ООН з прав людини складається з 47 членів з правом голосу з п’яти регіональних груп. Вони обираються на три роки максимум на два строки поспіль. Прийняття країн до Ради ООН з прав людини відбувається таємним голосуванням на Генеральній асамблеї ООН в Нью-Йорку.

Орган є головним в обговоренні та співпраці з прав людини. Здійснює загальні дослідження, готує рекомендації та проєкти міжнародно-правових актів у сфері захисту прав людини, заслуховує доповіді спеціально створених нею допоміжних органів.

10 октября, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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